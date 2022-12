Pioli: "Le tappe di Modena e Parma sono state complicate ma mi hanno formato"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli, con un passato sulle panchine di Parma e Modena, era presente al Tardini per assistere al derby emiliano di sabato scorso. A Il Resto del Carlino il tecnico dei rossoneri ha analizzato quella partita e non solo: "Tremolada e Falcinelli hanno fatto molto bene. Stimo molto Tesser, è una grande persona ed un bravissimo tecnico. Era un derby importante per entrambe, il Modena lo ha vinto giocando con grande abnegazione, spirito e volontà. Spero e mi auguro possa fare sempre meglio da qui in avanti. La tappa di Modena, così come quella di Parma, sono state sì complicate ma mi hanno permesso di crescere e di fare un passo avanti in carriera. Mi sono formato".