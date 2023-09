Pioli: "Leao capitano? All'inizio non sapeva se scendere in campo in ciabatte..."

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l'Hellas Verona

Perché Leao capitano?

"Lo abbiamo voluto tutti capitano, perché noi ci basiamo sugli atteggiamenti. Siamo tutti insieme per superare insieme i momenti delicati. È normale subire critiche e pressioni e lui lo sta facendo bene. All'inizio non sapeva se andare in campo in ciabatte o con le scarpe... L'abbraccio con me è per tutta la squadra e per tutti i compagni".