Pioli: "Leao? Non sono preoccupato, è felice di stare con noi. Ha tanti gol nelle gambe"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, uscita in edicola questa mattina, Stefano Pioli ha speso parole importanti anche per il suo Mvp Rafael Leao, trascinatore del Milan e al centro delle voci per il rinnovo di contratto ancora non arrivato. Alla domanda se il portoghese sarà un punto cardine del Milan anche in mezzo alle trattative per il rinnovo, Pioli ha risposto così: "Se manterrà questo livello sì... altrimenti c’è Rebic. Non sono affatto preoccupato dalle vicende contrattuali, si vede che è felice di stare con noi. Potenzialmente è un campione, per forza e capacità di saltare l’uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell’anno scorso (14 in tutto, ndr). È cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l’area".