Prontera arbitro di Milan-Genoa: il bilancio con i rossoneri

L'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna sarà il direttore di gara della sfida che il Milan giocherà a San Siro domenica alle 18, la quartultima gara ufficiale della stagione del Diavolo. Si tratta solamente del terzo incrocio con il fischietto emiliano con i due precedenti che sono sempre andati in favore del Milan. Il primo, nel 2021, vide i rossoneri vincere 3-2 in rimonta contro il Verona in casa, nella stagione dello Scudetto. La seconda direzione è più recente: la prima gara del 2024, gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, sfida stravinta dal Milan con il punteggio di 4-1.

Di seguito la designazione completa per la gara tra Milan e Genoa:

Arbitro: PRONTERA

Assistenti: VIVENZI – MONDIN

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA