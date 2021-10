Pioli-Milan, nessun dubbio sul futuro: presto il rinnovo

Il futuro di Stefano Pioli non può che essere al Milan. Ieri, nel pre-partita di Bologna, il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, ha confermato le intenzioni del club sul tecnico: “C’è grande sintonia e siamo convinti che andremo avanti ancora con lui”, le parole del dirigente milanista. Non ci sono dubbi, dunque, sulla conferma dell’allenatore emiliano. La firma sul rinnovo non c’è ancora, ma questo - scrive La Gazzetta dello Sport - non è mai stato considerato un problema. L’accordo tacito è arrivato da parecchio.