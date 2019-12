Pioli: "Milan squadra con identità, stiamo crescendo"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, ha parlato del momento della squadra. Alla domanda se si incominci a intravedere un'identità di squadra, l'allenatore emiliano ha risposto così: "In campo c'è una squadra che gioca con le idee chiare e con intensità. Questo è il nostro obiettivo. Ci prepariamo in settimana per affrontare gli avversari con consapevolezza dei nostri mezzi.