Pioli, nessuna vittoria da allenatore contro la Juventus

Stefano Pioli non ha mai battuto la Juventus da allenatore. Il tecnico emiliano ha affrontato i bianconeri in diciotto occasioni, ottenendo tre pareggi e ben quindici sconfitte. L'ultimo confronto, lo scorso novembre, è terminato 1-0 per i piemontesi all'Allianz Stadium. Pioli non ottiene un risultato positivo contro la Juve dal 2012, quando guidando il Bologna pareggio 1-1 al Dall'Ara.