Pioli: "Non siamo più giovani, avremo solo effetti positivi dai tifosi allo stadio"

Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari mister Pioli ha avuto nacora una volta parole positive per il supporto dei tifosi rossoneri, presenti anche questa mattina a Milanello per caricare la squadra: "Non siamo più giovani come squadra. Avremo solo effetti positivi dai tifosi allo stadio, vogliamo prendere tutta l'energia possibile per fare le migliori prestazioni possibili. I tifosi noi li sentivamo anche l'anno scorso, seppur da lontano. È stato bellissimo vederli lunedì scorso, è stato bellissimo salutare la curva stamattina e sarà bellissimo rivederli domani allo stadio. Sarà fondamentale riuscire a mentenere questa compattezza".