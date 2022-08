Pioli: "Origi, Adli e De Ketelaere mi danno belle sensazioni, sono molto contento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, soffermandosi sui nuovi acquisti rossoneri: "I nuovi arrivati, Divock, Charles e Yacine, mi danno belle sensazioni. Hanno belle caratteristiche, abbiamo completato il reparto offensivo. Sono tutti disponibili per domani tranne Sandro che ha questo affaticamento ma sta recuperando in modo positivo. Origi mi sembra un attaccante completo, sa darci profondità e sa dialogare con i compagni. Ci darà soddisfazione, è molto intelligente come Adli e De Ketelaere. Dovremo dargli tempo per abituarsi ma sono molto contento di quello che stanno facendo vedere".