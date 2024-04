Gabbia: "E' come se non fossi mai andato via, sono sempre stato legato al Milan perchè sono un tifoso"

Nel secondo e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni dei protagonisti della squadra rossonera, è stato ospite il difensore rossonero Matteo Gabbia che, dopo aver cominciato la stagione in prestito al Villarreal, è tornato alla casa base in emergenza e si è dimostrato una delle note più belle di questa stagione complicata: ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul legame mantenuto con il Milan mentre era in prestito: "Per me è come se non fossi più andato via, tante volte sentivo i ragazzi italiani con qui c'era un rapporto quotidiano. Qualche volta anche i ragazzi stranieri. Da quel punto di vista è come non essere mai andato via perché sapevo quello che succedeva, come stavano i ragazzi, le partite le vedevo tutte quando c'era la possibilità. Sono sempre legato al Milan anche perché sono tifoso e quindi sono contento di vederlo. Come vivevo le partite da tifoso? Sicuramente in maniera differente, con più trasporto, come se fossi un infortunato a casa... Adesso vedo le partite del Villarreal quando gioca ma non ho le stesse sensazioni di quando vedevo quelle del Milan"