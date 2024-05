La classifica di Serie A dopo 37 giornate: tanti verdetti già decisi

Dopo il trionfo in Coppa Italia e il terremoto Allegri, la Juventus riparte con un pareggio show in rimonta. Nel posticipo della 37^ giornata di Serie A, i bianconeri guidati in panchina da Montero costringono al 3-3 il Bologna ribaltando nel finale una partita fino a quel momento disastrosa dei bianconeri. Al Dall'Ara i padroni di casa partono forte e vanno sul 3-0 grazie a una doppietta di Calafiori (2' e 53') e ad un'incornata di Castro (11'), poi la Juve reagisce nel finale e rimette il match in carreggiata grazie alle reti di Chiesa (76'), Milik (83') e Yildiz (84').

L'Hellas Veronal Verona conquista la salvezza con una giornata d'anticipo: nel penultimo turno di Serie A, l'Hellas batte 2-1 la Salernitana salendo a +4 sull'Empoli terzultimo. I gialloblù chiudono i conti già nel primo tempo grazie alle reti di Suslov (22') e Folorunsho (48'). Impresa per Marco Baroni, capace di salvare una squadra stravolta nel mercato di gennaio. I granata segnano al 90' con Maggiore ma salutano l'Arechi con l'ennesimo ko.

Sarà l'ultima giornata di campionato a raccontare quale squadra retrocederà insieme a Salernitana e Sassuolo. Il Cagliari si è chiamato fuori col successo sul Sassuolo nella 37^ di Serie A e potrà godersi l'ultima contro la Fiorentina in totale serenità. La questione, dunque, con anche l'Hellas Verona ormai salvo, riguarderà tre squadre: Empoli, Udinese e Frosinone, con queste ultime due che si affronteranno in uno scontro diretto al cardiopalma allo stadio Stirpe. L'Empoli invece avrà la Roma, già certa del 6° posto in Serie A.

Ecco la classifica aggiornata al termine della 37^ giornata:

1. Inter 93 punti

2. Milan 74

3. Bologna 68

4. Juventus 68

5. Atalanta 66 *

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 54 *

9. Torino 53

10. Napoli 52

11. Genoa 46

12. Monza 45

13. Hellas Verona 37

14. Lecce 37

15. Cagliari 36

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 16

*: una gara in meno

Questo il programma ufficiale della 38^ giornata di Serie A

23/05/2024 Giovedì 20.45 Cagliari-Fiorentina

24/0502024 Venerdì 20.45 Genoa-Bologna

25/05/2024 Sabato 18.00 Juventus-Monza

25/05/2024 Sabato 20.45 Milan-Salernitana

26/05/2024 Domenica 18.00 Atalanta-Torino

26/05/2024 Domenica 18.00 Napoli-Lecce

26/05/2024 Domenica 20.45 Empoli-Roma

26/05/2024 Domenica 20.45 Frosinone-Udinese

26/05/2024 Domenica 20.45 Hellas Verona-Inter

26/05/2024 Domenica 20.45 Lazio-Sassuolo

Recupero 29^ giornata - Domenica 2 giugno, ore 18: Atalanta-Fiorentina