MN - Turci sul futuro di Cardinale: "Difficile possa lasciare il Milan a breve.."

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Le parole del giornalista di DAZN Tommaso Turci in esclusiva a MilanNews.it. Questo un estratto delle sue considerazioni

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il futuro di Gerry Cardinale, le colpe e responsabilità di Massimiliano Allegri e un Milan che dovrà ripartire da certezze e nuove figure. Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni:

"Vedo difficile l'addio di Cardinale a breve, perchè non è ancora rientrato del tutto negli investimenti fatti. Ancora una volta il Milan dovrà ripartire da capo, cambiando tutto. Non è solo un tema sportivo, ma di credibilità del progetto che ad oggi sta mancando. Champions fallita? Massimiliano Allegri ha le sue responsabilità, come tutti. Quando la squadra ha mancato l'obiettivo scudetto andando così verso la Champions, il Milan si è trasformato in una squadra fragile mentalmente, c'è stato un crollo mentale nel girone di ritorno, che è stato di basso livello.

Da chi ripartire? Difficile dirlo. Negli ultimi anni sono state troppe le teste che hanno deciso e che non hanno fatto il bene del Milan. Mi auguro si possa ripartire da gente con competenza in dirigenza e da uno spirito di squadra che è mancato negli ultimi tempi. Bisogna lavorare prima di tutto per il bene del Milan".