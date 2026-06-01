Abate e l'aneddoto su Maldini: "Mi fece andare dritto per la mia strada"

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Ignazio Abate commenta così il ruolo e l'importanza di Paolo Maldini avuta nel suo Milan, svelando anche un particolare aneddoto

E' intervenuto così a Cronache di Spogliatoio, l'ex terzino del Milan Ignazio Abate, oggi attuale allenatore della Juve Stabia. Di seguito un estratto delle sue parole su Paolo Maldini e il grande rapporto di stima e fiducia avuto nel Milan.

ABATE E L'ANEDDOTO PAOLO MALDINI

Le parole ricche di orgoglio e rispetto di Abate per Paolo Maldini. L'ex difensore del Milan svela anche un particolare retroscena: "Quando andai ad allenare la primavera del Milan, Paolo Maldini mi aiutó tantissimo, dandomi sempre supporto e fiducia. Non mi faceva pesare il risultato, anzi mi faceva scegliere i ragazzi con cura, mi ha fatto andare dritto per la mia strada sempre con grande tranquillità perché l’obiettivo della società era quello di creare valore. Paolo è un dirigente e persona di alto livello e non devo essere io a dirlo, parla la storia e i risultati ottenuti sia in campo che fuori, è una persona con una grande visione. È stata una fortuna per me averlo incontrato..”