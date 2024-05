Scelta la data e l'orario per l'ultima partita del Milan in campionato con il saluto a Pioli, Giroud e Kjaer e l'esordio della nuova maglia

Ci siamo, la Serie A 2023/24 è nel suo rettilineo finale. L'ultimo appuntamento stagionale dei rossoneri sarà contro la Salernitana, già sicura della retrocessione in Serie B. Ecco quando si giocherà la nostra 38ª giornata di campionato:

38ª giornata: Milan-Salernitana, sabato 25 maggio 2024 ore 20.45 (DAZN)

PRE MATCH FAN ZONE

In occasione dell'esordio in campo del nuovo kit Home 24/25 sarà allestita una speciale area dedicata ai tifosi rossoneri che potranno scoprire da vicino tutte le novità della maglia della prossima stagione. L'appuntamento è a partire dall'apertura dei cancelli, alle ore 18.45, nei pressi del Gate 8: musica con DJ set, un palco per l'intrattenimento per tutte le età su cui saliranno anche Germano Lanzoni e la mascotte Milanello, photobooth, face painting, meet&greet con un gloria rossonera e un pop-up store dove sarà possibile acquistare la nuova maglia PUMA x AC Milan. Un modo per vivere l'avvicinamento al calcio d'inizio mostrando il proprio DNA rossonero.