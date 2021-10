Pioli parla di Ibrahimovic: "È impressionante, non sbaglia mai una scelta". Poi svela cosa si sono detti al primo incontro...

Intervenuto all'evento "Festival dello Sport" organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha parlato così di Ibrahimovic: "Zlatan è una persona intelligente e simpatica. Al primo colloquio mi disse 'Mister, non dare retta a quelli che dicono che non sono pronto. Io sono qui per fare il giocatore e tu l'allenatore'. E io sto cercando di fare l'allenatore. Nello spogliatoio sa come comportarsi. A Sanremo? Non l'ho visto, avevo altro da fare (ride, ndr). Io continuo a dirgli di pensare al calcio. Qualunque cosa farà nel futuro, farà carriera. È di un livello impressionante. In campo vede il gioco prima degli altri, Zlatan non sbaglia mai la scelta".