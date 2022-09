Pioli pensa al vice-Theo: le opzioni sono Ballo e Calabria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con ogni probabilità Theo Hernandez non sarà a disposizione di Stefano Pioli nella prima gara dopo la sosta contro l'Empoli, in programma l'1 ottobre. Per questo motivo, il tecnico rossonero pensa già ai sostituti. Secondo il Corriere dello Sport, gli indiziati sarebbero due: il sostituto naturale Fodè Ballo-Tourè, attualmente impegnato con il Senegal, oppure Davide Calabria adattato a sinistra.