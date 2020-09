Pioli: "Rebic pronto per domani, ha patito la squalifica in Europa League"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda su Ante Rebic, domani titolare in campionato dopo la squalifica in Europa League: "E' un giocatore importantissimo per noi, ha qualità, forza fisica, profondità. Completa il nostro reparto offensivo, ha patito il fatto di non poter aver giocato in Europa, è pronto e preparato per dare supporto alla squadra".