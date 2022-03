Pioli: "Saranno 10 partite molto tirate, sarà una lotta serrata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Empoli, Stefano Pioli ha dichiarato sulla corsa scudetto con l'Inter: "Nerazzurri fuori anche loro dall'Europa? La settimana è stata contraddistinta dal nostro lavoro e non dalle altre partite. Saranno 10 partite molto tirate, le prime 5 del campionato cercheranno di fare più punti possibili, sarà una lotta serrata. Noi dobbiamo concentrarci sulla prossima e dare il massimo. Difficile fare previsioni, è stato un campionato particolare: nessuno è riuscito ad allungare. Continuo a pensare che le prime 5 sono squadre molto forti che potrebbero fare una striscia di vittorie consecutive, il campionato italiano è molto difficile".