Pioli: "Scudetto? Il nostro unico pensiero è fare il massimo per la prossima partita"

Nel corso della conferenza stampa per Salernitana-Milan mister Pioli ha parlato del sogno scudetto.

Lei quanto crede allo scudetto?

"Noi pensiamo di fare il massimo per vincere la prossima partita: è il nostro unico pensiero. Chiaramente vogliamo vincerle tutte per migliorare la classifica finale dell'anno scorso. Non è così importante con chi si vinceranno...".