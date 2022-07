Pioli: "Se entro negli spogliatoi e c'è silenzio mi preoccupo. Una volta, se si metteva la musica, sembrava che non si fosse concentrati"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto insieme al coach dell'Olimpia, Ettore Messina, a un evento promozionale organizzato da uno sponsor della squadra di basket e del Milan, Stefano Pioli ha parlato così delle differenze che si vivono all'interno degli spogliatoi rispetto al passato: "Ormai è cambiato tutto - riporta il sito di SkySport -, adesso se entro negli spogliatoi e c'è silenzio mi preoccupo. Di solito c'è sempre musica a palla fino all'ultimo secondo. Secondo me sono dei fenomeni: è musica che non si può sentire, per quelli che sono i miei gusti, anche se ultimamente mi sono modernizzato. Ma una volta, se si metteva la musica, sembrava che non si fosse concentrati, mentre adesso i giocatori spengono la musica, entrano in campo e sono pronti. Ci dobbiamo adattare. La cosa più difficile ma anche più motivante è mettere insieme tante caratteristiche mentali e culturali per trovare quell'equilibrio che ci permette di lavorare insieme con grande disponibilità e con grande condivisione, che credo sia il termine migliore possibile".