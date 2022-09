Pioli: “Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa”

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato la gara di domani contro la Dinamo: "Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità".