Pioli: "Siamo il Milan, dobbiamo fare bene ovunque. Il gruppo è forte"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha parlato del cammino del Milan in Europa League: "Noi siamo il Milan e dobbiamo fare bene dappertutto. Pensare di vincerle tutte, anche se non sarà né facile né possibile, ma non siamo nelle condizioni di puntare su solo un obiettivo. C’è un gruppo coeso, forte e volenteroso. Abbandoniamo il campionato, soddisfatti della vittoria ma pensiamo alla gara di domani sera”.