Pioli soddisfatto di Tonali: "Volere a tutti i costi il Milan vuol dire essere orgoglioso di difendere questi colori. Ora è più lucido"

Mister Pioli si è detto soddisfatto della scelta di Sandro Tonali di rimanere al Milan e della sua crescita. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari: "Quello che ho detto per Brahim vale anche per Sandro. Volere a tutti i costi il Milan vuol dire essere orgoglioso di difendere i colori che indossiamo tutti i giorni, sentiamo questo piacere e questa responsabilità, vogliamo portare questi colori più in alto possibile. È importante che sia voluto rimanere con noi, ha tutto per essere un giocatore completo, un tuttocampista. La sua crescita è stata costante e ci sono stati anche passaggi difficili com'è normale che sia. Ora è più pronto, più lucido e si assume più responsabilità. È un centrocampista completo".