Pioli: "Sono accettato per quello che sono. Nel mio lavoro metto tutto me stesso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su Rai3, ospite di Fabio Fazio, sulla sua esperienza al Milan: "L'esperienza più gratificante al Milan è che i tifosi mi hanno accettato per quello che sono. Io metto tutto me stesso in quel che faccio e l'amore dei tifosi mi ha riempito di amore e di gioia".