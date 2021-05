Pioli: "Sono molto orgoglioso della crescita mentale del gruppo. Emozionato e felice"

Dopo il successo contro l'Atalanta, il tecnico del Milan <b>Stefano Pioli</b> ha parlato ai microfoni di <i>Sky Sport</i>: "L'abbiamo raggiunta perchè l'abbiamo meritata e abbiamo dimostrato di meritare il secondo posto in classifica. Sono emozionato e felice, devo ringraziare il club che ci ha fatto lavorare in un modo spettacolare".

<b>Le risposte avute nei momenti di difficoltà è sorprendente.</b>

"Sono molto orgoglioso della crescita soprattutto mentale del gruppo. Siamo una squadra giovanissima. Abbiamo giocato con Zlatan solo 19 partite su 38. Togliamo il campione a tutte le altre squadre per metà campionato, voglio vedere cosa riuscivano a fare. E' il club che ci ha aiutato, protetto e tutelato. C'è tanta soddisfazione e ora dobbiamo godercelo. Ho sempre pensato in positivo ma in questa settimana mi è capitato di pensare se fossimo arrivati quinti che estate sarebbe estate. Sarebbe stato difficile digerire una beffa del genere".