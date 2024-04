Pioli spiega le scelte nel derby: "Volevo una squadra compatta. Il piano ha funzionato fino ad un certo punto, poi quando subisci il gol su palla inattiva..."

Alla vigilia del match contro la Juventus, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato a parlare anche del derby perso. Ecco le sue parole: "Qual era la priorità nel derby che avevo anticipato? Le mie scelte sono partite per essere prima una squadra compatta in fase difensiva, di conseguenza sulle caratteristiche dei giocatori che mi garantivano questa strategia e poi dopo anche per cercare di avere delle possibilità in possesso palla. Il piano ha funzionato fino ad un certo punto. Poi quando subisci il gol su palla inattiva metti gli avversari nelle condizioni ideali, sanno ripartire con grande qualità e con tanti giocatori. Le espulsioni? Il derby è il derby, c'era tanto dentro nella partita. Certo che per domani sarebbe stato meglio avere tutti a disposizione, ma non mi sento di rimproverare qualcosa di particolare".

Inzaghi durante i festeggiamenti ha fatto i complimenti al Milan, dicendo che sarà un validissimo avversario anche in futuro. Ha ragione? 17 punti sono recuperabili per l'anno prossimo? "Questo fa onore ad Inzaghi, ma credo sia molto più facile fare i complimenti agli avversari quando vinci. Se devo dire la verità non ricordo l'anno scorso quanti punti ha preso l'Inter dal Napoli, tanti credo. Quindi le stagioni poi cambiano, si azzerano. Certo che il livello è molto alto, per essere di quel livello lì il Milan deve essere molto forte".