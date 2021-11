Pioli sprona la squadra a Milanello: rialziamo subito la testa!

La sconfitta rimediata domenica con il Sassuolo ha fatto particolarmente male per le modalità con cui è arrivata. Il Milan, infatti, non è riuscito a reagire dopo il pareggio di Scamacca, mostrando segnali preoccupanti dal punto di vista caratteriale. Come riporta il Corriere della Sera, mister Pioli, compreso il momento, ha provato a spronare i suoi il giorno dopo il k.o. di San Siro: rialziamo subito la testa, la sintesi delle sue parole ieri a Milanello. Due scivoloni, infatti, non possono guastare due anni di lavoro, ma serve una reazione immediata.