Pioli studia l'undici anti-Atalanta: difesa e mediana già fatte

Mister Pioli prepara la formazione da schierare contro l’Atalanta. Come riporta Tuttospot, in mezzo al campo ci saranno Bennacer e Kessie. Confermato anche il quartetto di difesa, che sarà composto da Calabria, Theo Hernandez, Kjaer e Tomori (altra panchina per Romagnoli). L’unico dubbio è in attacco, con il tecnico rossonero che potrebbe schierare Mandzukic dall’inizio e riportare Rebic sull'esterno.