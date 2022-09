Pioli su Ballo-Toure: "Non ho fiducia? È una stupidata, ho grande fiducia in lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti nella pancia di Milanello. Questa una sua risposta su Ballo-Toure: "Dicono che non ho fiducia in Ballo-Toure? È una stupidata, ho grande fiducia in lui. Chiaramente si gioca con il posto con un grande giocatore, ma se è qui è perché ho fiducia in lui".