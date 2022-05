Pioli su Brahim: "Vorrei che rimanesse. Molti dimenticano che è ancora molto giovane..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli nella sua lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo As, ha parlato con trasporto del suo numero 10 Brahim Diaz: "Brahim ha iniziato molto bene. Dopo aver avuto alcuni problemi, ha lottato per tornare alla sua forma migliore. Molti dimenticano che Brahim è ancora giovane e che si trattava della sua prima esperienza da titolare in una grande squadra. È successo anche a Tonali un anno fa, può succedere che una pressione così importante possa portare ad alti e bassi. Ha iniziato alla grande, sono d'accordo, poi gli infortuni e Covid gli hanno tolto fiducia, e forse anche alcune mie decisioni. Sono sicuro, però, che è un grande giocatore, con enormi qualità e molto utile per il nostro modo di giocare". Pioli quindi quando gli è stato chiesto se desidera che Brahim rimanga a Milano, ha risposto: "Si, certamente".