Pioli su CR7: "Come fermarlo? Difficile, dobbiamo stare molto attenti"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha detto la sua su come fermare Cristiano Ronaldo: "E' difficile, ha tante possibilità di farti male. Stiamo parlando di un fenomeno, di un campione. Contro di lui dobbiamo essere molto attenti, chi è in zona Ronaldo deve essere molto determinato per concedergli poco spazio. E' un grandissimo campione, tra i più grandi calciatori di sempre. La sua media gol è impressionante così come la sua ambizione".