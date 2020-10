Pioli su Donnarumma: "È in crescita continua. Rinnovo? Non sono preoccupato, so che la società sta lavorando"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, mister Stefano Pioli ha parlato così di Gigio Donnarumma e la sua situazione contrattuale: "L'avevo solo affrontato da avversario e potevo solo apprezzare le qualità tecniche. Qui ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. Nella mia esperienza la sua crescita è stata continua, la sua disponibilità è tanta e sta crescendo in tutto quello che fa, dall'alimentazione alla cura dei particolari, è già di altissimo livello ma ha ancora tanti margini di miglioramento. Sono molto soddisfatto del suo approccio. Non sono preoccupato per il futuro perché fin quando vedo giocatori così attenti e sereni il loro comportamento mi porta ad essere molto positivo e so che la società sta lavorando in una certa direzione".