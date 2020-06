Secondo Stefano Pioli, Gigio Donnarumma resterà un giocatore del Milan, dato che per il tecnico "Gigio è molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato".

