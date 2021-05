Pioli su Ibrahimovic: "Speriamo di averlo per l’ultimo turno per l’Atalanta"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport al termine di Torino-Milan 0-7. "Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro per una settima. La squadra lo merita e lo merita il club, nella situazione in cui abbiamo vissuto il club è stato fantastico, dalla proprietà all’area tecnica. Milanello è un’isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci può dare frutti immediati e che ci darà tante cose per il futuro”.

Come sta Ibra? “Per gli Europei non lo so. Speriamo di averlo per l’ultimo turno per l’Atalanta. Zlatan è un fenomeno e uscirà fuori anche da questa situazione”.