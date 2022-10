Pioli su Leao: "A me piace tanto perché ascolta"

MilanNews.it

Ai microfoni di Prime Video, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "I suoi atteggiamenti, il suo ciondolare e la sua smorfia di sorriso sul viso non corrisponde invece al Rafael che c’è dentro. Un ragazzo molto intelligente, molto sensibile. A me piace tanto perché ascolta. Gli consiglio tutti i giorni di non accontentarsi mai perché chi ha il potenziale che ha lui, deve sfruttarlo al massimo per poi veramente arrivare sul tetto del mondo".