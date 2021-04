Pioli su Mandzukic: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità morali e tecniche"

"Mario ha sofferto tantissimo di non essere a disposizione nei mesi scorsi. È arrivato con grande entusiasmo. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi. Ci aiuterà da qui alla fine". Queste le parole, in conferenza stampa, di Stefano Pioli su Mario Mandzukic e sul suo grande gesto relativo allo stipendio di marzo, devoluto in beneficenza perché infortunato.