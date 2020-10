Pioli su Saelemaekers: "Sta crescendo, ha delle qualità per essere molto forte"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Udinese-Milan, mister Pioli ha parlato di Saelemaekers: "Non so se è la sorpresa più bella, in tanti sono cresciuti. Dobbiamo puntare su questa situazione, lavoriamo per migliorare i nostri giovani e tenere alto il livello delle prestazioni. Alexis sta crescendo tanto, deve essere ancora più concreto in determinate zone di campo e deve continuare così, ha tutte le qualità per essere un giocatore molto forte".