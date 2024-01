Pioli su Sinner: "Ha fatto qualcosa di incredibile. Lui è al top nel mondo, noi stiamo lavorando per arrivarci"

Alla vigilia del match contro il Bologna, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche della vittoria di Sinner contro Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Ecco le sue parole:

Vorresti che la tua squadra avesse delle caratteristiche di Sinner?

"Ho visto la partita, ho la fortuna di andare a letto presto e di svegliarmi presto. Ha fatto qualcosa di incredibile, battere il numero uno come l'ha battuto lui... In questi anni nel nostro percorso abbiamo dimostrato di poter lavorare in un certo modo e di avere la mentalità giusta per provare a salire di livello. In quello credo che somigliamo a Jannik. Lui è al top nel mondo, noi stiamo lavorando per arrivarci".