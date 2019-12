Pioli su Suso: "I fischi non fanno piacere ma è un giocatore importante e mi aspetto molto da lui"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è espresso su Suso, fischiato all'uscita dal campo in Milan-Sassuolo: "Suso sta bene, ad un giocatore non fa piacere essere fischiato ma dobbiamo tirar fuori qualcosa di positivo da ogni calciatore. Caratterialmente dovrà dimostrare di poter reggere certe pressioni, l'ho visto molto bene in allenamento con la giusta concentrazione. Suso sta bene e deve dimostrare di essere un giocatore importante, mi aspetto tanto da lui".