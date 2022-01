Pioli su Theo: "Con la Roma miglior partita della stagione per attenzione e lavoro difensivo"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Milan mister Pioli ha parlato anche di Theo Hernandez: "Con la Roma ha fatto la miglior partita della stagione per applicazione, attenzione e lavoro difensivo. Non ha sbagliato un movimento. Ha lavorato bene nei giorni prima della partita. Nel calcio si possono raccontare tante favole, ma se ti alleni in un certo modo poi giochi in un certo modo. Theo deve trovare questa continuità perché ha caratteristiche troppo importanti per noi".