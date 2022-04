Pioli sugli approcci con Lazio e Inter: "Dobbiamo ragionare bene. Abbiamo provato a lavorare a livello mentale"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha commentato così gli approcci con Lazio e Inter: "Un qualcosa sul quale dobbiamo ragionare bene e abbiamo provato a lavorare a livello mentale. Con la Lazio siamo stati bravi a riprenderla. Non dobbiamo pensare di chiudere la partita, ma dobbiamo avere equilibrio e poi rimanere in partita".