Pioli sui nuovi acquisti: "Avevano bisogno di tempo, colpa non solo loro"

"Secondo me all'inizio avevano bisogno di tempo... Dovevano inserirsi in un ambiente diverso. La colpa poi non più stata loro, ma del momento difficile della squadra. È difficile per ragazzi giovani dare un apporto importante in un periodo come gennaio e febbraio... Non mi piace fare gli esempi di Tonali e Leao, ma stiamo parlando di ragazzi che vanno aspettati. Poi capiremo per l'anno prossimo: dovremo fare meglio". Così Stefano Pioli a SkySport sugli acquisti estivi.