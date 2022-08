Pioli sul calciomercato: "Le inglesi stanno spendendo soldi che, per le italiane, ora non sono ipotizzabili"

MilanNews.it

Rispondendo ad una domanda sulle parole di ieri di Paolo Maldini, il quale, in riferimento al sogno finale di Champions League a Istanbul, ha sottolineato la differenza nella disponibilità di programmare tra i club italiani come il Milan e i top club europei e se fosse possibile accelerare questo processo in Europa così come è stato fatto in Serie A, Stefano Pioli ha rilasciato in conferenza stampa le seguenti dichiarazioni: "È quello che vogliamo far noi. Le squadre inglesi anche a livello finanziario stanno buttando tanti soldi che per noi, squadre italiane, non sono ipotizzabili. In tre anni abbiamo dimostrato - il club, lo staff tecnico e giocatori - che con compattezza, idee, giocatori di talento disponibili si possono fare cose importanti. La Champions pretende un livello altissimo: noi crediamo di essere cresciuto e avremo la possibilità di poterlo dimostrare nel girone".