Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato invernale. In quale reparto avete bisogno di rinforzarvi di più? "Voi pensate già a gennaio giustamente, ma noi no perchè abbiamo ancora tante partite da giocare. Abbiamo le idee chiare e se avremo l'occasione miglioreremo la squadra".