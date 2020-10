Pioli sul momento del Milan: "Non sono stupito, ma domani non sarà facile"

Alla viglia di Udinese-Milan, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per parlare del Milan e del suo momento: "Non sono stupito perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida di domani".