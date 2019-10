Pioli sul ritiro abolito: "Non necessario, tutti i giocatori stanno da soli a giocare al telefono"

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato il motivo dell'abolizione del ritiro del giorno prima alle sfide giocate in posticipo: "Il ritiro del giorno prima l'abbiamo abolito per responsabilizzare il giocatore. Il ritiro non è più quello di una volta, ognuno è da solo a giocare al cellulare, quindi non è più necessario. Credo sia un motivo per essere responsabili e di essere professionisti, per questo ho annullato il ritiro la sera prima, non fa la differenza".