Pioli sull'obiettivo: "Dobbiamo raggiungere il massimo che possiamo. Ora bisogna spingere"

Durante la conferenza stampa in vista di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'obiettivo stagionale: "Dobbiamo vincere più partite possibili, poi vedremo dove arriveremo. Roma e Atalanta sono davanti, dietro abbiamo squadre forti come il Napoli. L'obiettivo è raggiungere il massimo che possiamo. Dobbiamo continuare così, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con le grandi del campionato. La perfezione nel calcio non c'è ma bisogna giocare sempre per avvicinarsi alla perfezione. Pensiamo a domani, dobbiamo fare più punti del girone di andata. E' il momento di spingere".