Pioli sulle parole di Maldini: "Ogni discussione è per crescere. Sarà così anche questa volta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su Rai3, ospite di Fabio Fazio, sulle parole di Maldini: "Per ottenere un risultato così importante tutte le componenti hanno dato il massimo. In una stagione poi ci possono essere delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre affrontato ogni discussione per crescere e migliorare. Sarà così anche questa volta perché c'è ancora tanto lavoro da fare".