Pioli sullo Scudetto: "La squadra ci crede per come sta giocando"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sullo Scudetto: "La squadra ci crede per come sta giocando. Stiamo giocando un calcio energico, creiamo più degli avversari ed è giusto crederci fino alla fine perchè siamo forti. Non siamo in alto per fortuna. Dobbiamo dare qualcosa in più per vincere. Tutti insieme siamo più forti, ci giocheremo le nostre carte da qui alla fine".