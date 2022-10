Pioli tra assenze e certezze da confermare anche contro il Chelsea. Il punto formazione

MilanNews.it

Contro la Juventus, il Milan ha dato le risposte che voleva e che servivano dopo la brutta prova di Stamford Bridge, ma arriva subito il momento di ribadirle contro l'avversario che, proprio mercoledì, ha dominato i rossoneri: domani, infatti, in un San Siro nuovamente sold-out, arriverà il Chelsea nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.



Match importante

Oltre alla classica voglia di rivincita e di conferma, il Milan ha bisogno di punti fondamentali nella corsa alla qualificazione agli ottavi; il girone vede rossoneri e Blues a 4 punti, uno in meno del Salisburgo e uno in più della Dinamo Zagabria: è chiaro, dunque, quanto fare punti contro i favoriti inglesi possa essere decisivo per il passaggio del turno. Chiaramente, non sarà semplice, anche perché Pioli dovrà fare ancora una volta a meno di tanti uomini: gli assenti dalla lista UEFA Ibrahimovic, Bakayoko, Adli, Vranckx e Thiaw e gli infortunati Maignan, Kjaer, Calabria, Florenzi, Messias e Saelemaekers.



La probabile formazione

Il tecnico rossonero, dunque, opterà per la formazione che benissimo ha fatto contro la Juventus, puntando, probabilmente, su un paio di cambi da confermare tra rifinitura prevista in mattinata e il pomeriggio della vigilia: Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo in difesa, Tonali-Bennacer coppia di mediana e Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, De Ketelaere o Diaz in mezzo e Krunic a destra; non è da escludere la nuova titolaritò di Pobega o dello stesso bosniaco al centro con Diaz o De Ketelaere spostati sulla destra. Disponibili e pronti a gara in corso Rebic e Origi.